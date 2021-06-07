В Волгограде на «Жигули» упало дерево





Старый вяз рухнул на автомобиль "ВАЗ 21074", припаркованный у дома №11 по улице Мусоргского в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» владелец машины Елена Рыбкина, растущим во дворе деревьям уже больше 40 лет. Раньше несколько вязов уже падали. "Собирались поехать на машине, но не успели, упала веточка. Благо, что дети были дома", - говорит Елена.





Жители неоднократно писали в ЖЭУ, указывая на аварийное состояние деревьев, но никаких мер так и не было принято. В результате инцидента машина получила сильные повреждения. У авто выбито заднее стекло и помята часть капота. Также пострадал забор, который погнулся ветками упавшего дерева.



