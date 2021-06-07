Две иномарки жестко «поцеловались» в центре Волгограда (ВИДЕО)











Крупная авария, но без пострадавших, произошла сегодня в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, около 12:00 на улице Рокоссовского водитель автомобиля "Toyota Corolla" решил повернуть налево, но не уступил дорогу "Ford Focus", который двигался прямо. На камерах уличного видеонаблюдения видно, что от удара иномарки получили серьезные повреждения.









В салоне одной из машин сработали подушки безопасности. На место оперативно прибыли наряды ГИБДД, скорая и МЧС. Водители и пассажиры были осмотрены бригадой медиков, от госпитализации отказались.



