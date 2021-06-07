Жительница Волгограда чуть не лишилась глаза в кафе





С ранением глаза в больницу госпитализировали 34-летнюю жительницу Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, травму женщина получила в кафе во время конфликта с 40-летней посетительницей увеселительного заведения. Подозреваемую задержали. Установлено, что накануне вечером женщины отдыхали в одном кафе, но в разных компаниях. Дамы познакомились, начали общаться, но потом поссорились. Разозлившись на потерпевшую, подозреваемая схватила со стола стеклянный стакан и швырнула в оппонентку, попав ей в левый глаз. Из-за возникшей травмы пострадавшей пришлось обратиться к медикам. Ей диагностировали проникающее ранение роговицы левого глаза.

В отношении женщины, причинившей травму, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Отмечается, что вопрос об окончательной квалификации данного происшествия будет решен после окончания лечения потерпевшей и результатам судебно-медицинской экспертизы.



