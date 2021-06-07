Происшествия 07.06.2021 10:07
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07.06.2021 10:07
В результате ДТП в Дзержинском районе в Волгограде сегодня утром погибла 64-летняя женщина, которая вышла на проезжую часть в неположенном месте недалеко от «зебры». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, пенсионерка попала под колеса легкового автомобиля Audi, за рулем которого был 32-летний мужчина. Смертельное ДТП произошло на улице Симонова напротив поликлиники №28. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть пешехода.
Фото и видео: Сергей Федотов.
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