В Волгограде морковь стала стоить как бананы

В Волгограде цены на морковь с начала года выросли почти в два раза. Горожане возмущены: как получается, что морковь, которую выращивают в регионе, стоит сегодня почти столько же, сколько экзотические бананы, которые экспортируют в Россию из тропиков? «Цена моркови в некоторых магазинах доходит уже до 70 рублей – бананы стоят на несколько рублей больше, - негодуют волгоградцы. – Может, это морковь нам привозят из жарких стран?».

Между тем, по данным Волгоградстата, стоимость моркови с начала года выросла с 27,51 рублей за кг до 47,60 рублей за кг. На самом деле таких цен в магазинах волгоградцы не видят.



