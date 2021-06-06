В Волгограде еще двое подростков попались на закладке наркотиков

Происшествия 06.06.2021 11:15
0
06.06.2021 11:15
В Волгограде задержаны двое 17-летних подростков, которые занимались расфасовкой синтетического наркотика. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, молодые люди, жители Светлоярского района, нигде не учились, но арендовали квартиру для своего незаконного «бизнеса». В день задержания подростки успели изготовить порядка 20 закладок наркотиков в тайники и были задержаны с поличным около одного из домов в Ворошиловском районе. У подростков изъяты несколько свертков с наркотическим средством. Общий вес изъятого, согласно результатам исследования, проведенного специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, составил почти 50 граммов, что является крупным размером. Молодым людям может грозить ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Напомним, это уже не первый случай, когда на закладке наркотиков попадаются несовершеннолетние.
Реклама
В Волгоградской области заведующая детсада забирала премии воспитателей себе07.06.2021 16:08
Происшествия 07.06.2021 16:08
В Волгограде на «Жигули» упало дерево07.06.2021 15:15
Происшествия 07.06.2021 15:15
Две иномарки жестко «поцеловались» в центре Волгограда (ВИДЕО)07.06.2021 13:44
Происшествия 07.06.2021 13:44
Жительница Волгограда чуть не лишилась глаза в кафе07.06.2021 13:15
Происшествия 07.06.2021 13:15
В Волгограде двое водителей пошли на арест из-за тонировки07.06.2021 11:57
Происшествия 07.06.2021 11:57
В Волгограде подросток на электросамокате наехал на женщину (ВИДЕО)07.06.2021 11:27
Происшествия 07.06.2021 11:27
Пенсионерка погибла под колесами иномарки возле поликлиники в Волгограде07.06.2021 10:07
Происшествия 07.06.2021 10:07
В Волгограде из горящей квартиры спасли пенсионерку07.06.2021 08:37
Происшествия 07.06.2021 08:37
В Волгоградской области в ДТП разбилась семья с детьми: двое погибших06.06.2021 22:00
Происшествия 06.06.2021 22:00
В Волгограде задержали ранившего мужчину уголовника06.06.2021 20:05
Происшествия 06.06.2021 20:05
В Волгоградской области легковушка протаранила стоящий на дороге микроавтобус06.06.2021 11:03
Происшествия 06.06.2021 11:03
К поискам пропавшего на Сарпинском грибника подключились волгоградские волонтеры05.06.2021 13:43
Происшествия 05.06.2021 13:43
Чудом без пострадавших: три автомобиля столкнулись на юге Волгограда05.06.2021 12:18
Происшествия 05.06.2021 12:18
За ночь под Волгоградом сгорели две дачи05.06.2021 10:42
Происшествия 05.06.2021 10:42
Легковушка протаранила продуктовый магазин в поселке под Волгоградом05.06.2021 10:27
Происшествия 05.06.2021 10:27
Реклама