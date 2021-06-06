В Волгограде еще двое подростков попались на закладке наркотиков





В Волгограде задержаны двое 17-летних подростков, которые занимались расфасовкой синтетического наркотика. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, молодые люди, жители Светлоярского района, нигде не учились, но арендовали квартиру для своего незаконного «бизнеса». В день задержания подростки успели изготовить порядка 20 закладок наркотиков в тайники и были задержаны с поличным около одного из домов в Ворошиловском районе. У подростков изъяты несколько свертков с наркотическим средством. Общий вес изъятого, согласно результатам исследования, проведенного специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, составил почти 50 граммов, что является крупным размером. Молодым людям может грозить ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Напомним, это уже не первый случай, когда на закладке наркотиков попадаются несовершеннолетние.



