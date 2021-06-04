Банк «Открытие» и ДОМ.РФ договорились об организации выпусков ипотечных облигаций на сумму до 150 млрд рублей
Экономика 04.06.2021 17:07 Новости компаний
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04.06.2021 17:07 Новости компаний
Банк «Открытие» и ДОМ.РФ планируют несколько выпусков ипотечных облигаций на общую сумму до 150 млрд рублей. Такой объем указан в меморандуме, который в рамках ПМЭФ-2021 подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко и заместитель президента-председателя правления Банка «Открытие» Дмитрий Левин.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в меморандуме стороны подтвердили взаимную заинтересованность в совместной организации выпусков ипотечных облигаций, обеспеченных поручительством ДОМ.РФ и ипотечным портфелем Банка «Открытие». Кроме того, стороны намерены координировать усилия для повышения ликвидности и развития рынка ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ.
«Ипотека остается одним из главных драйверов банковского бизнеса в России. Банк «Открытие» является одним из лидеров ипотечного кредитования и активно работает с застройщиками через механизм эскроу-счетов. В партнерстве с ДОМ.РФ, используя надежный инструмент облигаций, мы сможем повысить ликвидность своего ипотечного портфеля и предложить клиентам лучшие условия по ипотечным кредитам», – сказал заместитель президента-председателя правления Банка «Открытие» Дмитрий Левин.
«Рынок ипотечных облигаций ДОМ.РФ активно развивается – на наших глазах улучшается нормативное регулирование и торговая инфраструктура рынка, стремительно растет число инвесторов. Благодаря этому ипотечные облигации становятся для банков важнейшим инструментом для управления рисками и ликвидностью ипотечного портфеля. Мы приветствуем стратегическое решение одной из крупнейших кредитных организаций России и одного из самых активных игроков в сфере ипотечного кредитования присоединиться к этому рынку», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.
В рамках программы стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещен 31 выпуск объемом более 930 млрд рублей. Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач ДОМ.РФ в соответствии N 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 и является одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей Указа Президента РФ В.В. Путина от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и национального проекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.
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