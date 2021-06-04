Экономика 04.06.2021 12:19 Новости компаний
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04.06.2021 12:19 Новости компаний
ВТБ и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) планируют полностью перейти на электронное взаимодействие и перевести все регистрационные действия по объектам недвижимости в цифровой формат. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, соглашение о сотрудничестве подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и глава Росреестра Олег Скуфинский в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ключевым направлением в рамках соглашения станет развитие digital-сервисов для заемщиков, переход на электронные закладные для всех видов ипотечных сделок, модернизация и упрощение сервиса электронной регистрации. Банк и Росреестр планируют повысить доступность и безопасность проведения регистрационных действий в цифровом формате на всем жизненном цикле сделок с недвижимостью, а срок их проведения – существенно сократить.
Совместная работа не ограничится только разработкой технологий для регистрационных действий клиента без визита в МФЦ. Предполагается объединить усилия для популяризации онлайн-сервисов, обеспечить безопасность применяемых технологий, консолидировать активности по совершенствованию и развитию законодательной базы, упростить документооборот между участниками процесса.
«Рынок недвижимости в России в последний год переживает настоящий «бум». Растет число сделок, в первую очередь – ипотечных, что приводит к повышенной нагрузке на регистрационные органы. Опыт пандемии ярко продемонстрировал, что для покупки недвижимости не обязательно приходить в банк, к застройщику или в МФЦ. Сделку с квартирой можно совершить полностью дистанционно. Стратегическая цель ВТБ состоит в том, чтобы клиенты по всей стране могли проводить в банке до 100% всех операций в короткие сроки и в цифровом виде, вне зависимости от сложности сделок. ВТБ и Росреестр решили объединить усилия и создать цифровой сервис, который позволит проводить любое регистрационное действие с объектом недвижимости, не выходя из дома и совершая для этого не более одного клика», — отметил Анатолий Печатников.
Как сообщил Олег Скуфинский, в 2020 году произошел колоссальный рост спроса на услуги Росреестра в электронном виде. Так, доля электронной ипотеки увеличилась с 9% до 44,7%. Вдвое увеличилась и доля поступающих на регистрацию договоров долевого участия – с 19,9% до 48,4%. Это результат работы, проведенной Росреестром со всеми участниками рынка недвижимости, в том числе с кредитными организациями.
«Сейчас Росреестр оказывает 79% всех услуг в электронном виде. В интересах заявителей мы совершенствуем работу сервисов, делаем их удобнее и доступнее. Ключевую роль здесь играет сотрудничество с профессиональными участниками рынка, банковским сообществом. Реализация соглашения позволит вывести на новый уровень электронное взаимодействие Росреестра и банка ВТБ в сфере государственной регистрации недвижимости, в том числе ипотечных сделок, поможет автоматизировать процессы и сократить время обмена информацией для повышения качества предоставления услуг», - сказал руководитель Росреестра.
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