Происшествия 03.06.2021 14:00
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03.06.2021 14:00
В городе Котово вспыхнул автомобиль, припаркованный на улице Коммунистическая около здания поликлиники. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, машина сгорела полностью. Огонь мог перекинуться и на другие рядом стоящие машины. Владельцам лишь в последний момент удалось отогнать свои авто подальше от полыхающей машины.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о загоревшемся автомобиле «ВАЗ-2112» 2004 года выпуска поступило на пульт диспетчера в 10-52. Пламя потушили в 11-02. Один человек пострадал.
Видео ВК kotovo_live.
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