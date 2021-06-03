









В городе Котово вспыхнул автомобиль, припаркованный на улице Коммунистическая около здания поликлиники. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, машина сгорела полностью. Огонь мог перекинуться и на другие рядом стоящие машины. Владельцам лишь в последний момент удалось отогнать свои авто подальше от полыхающей машины.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о загоревшемся автомобиле «ВАЗ-2112» 2004 года выпуска поступило на пульт диспетчера в 10-52. Пламя потушили в 11-02. Один человек пострадал.

Видео ВК kotovo_live.