Из Волгограда в Анапу начали летать самые тихие самолеты





Первый в этом году самолет из Волгограда в Анапу вылетел сегодня ночью в 02.20. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград, на новом курортном направлении задействованы лайнеры Airbus А320neo, которые являются самыми тихими в своем классе и тратят меньше топлива.

Рейсы в Анапу и обратно будут выполняться 3, 5, 12, 19 июня и далее каждые четверг и субботу до 30 сентября 2021 года. Борт вылетает из Волгограда в 02.20, время в пути составляет 1 час 35 минут. Из Анапы рейс прибывает в 06.05. Полеты выполняет компания Smartavia, билеты на данное направление уже в продаже.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Волгоград.