Экономика

ВТБ первым из банков подписал соглашение о поддержке туриндустрии с Ростуризмом

Экономика 03.06.2021 12:23 Новости компаний
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03.06.2021 12:23 Новости компаний


ВТБ первым из банков заключил соглашение с Федеральным агентством по туризму России о поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере. Сотрудничество планируется в рамках госпрограммы, которая запускается согласно Постановлению Правительства РФ №141. Ставка по кредитам для клиентов составит от 3 до 5% годовых.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, документ подписали на ПМЭФ-2021 заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Новая программа будет направлена на льготное финансирование проектов по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее «три звезды», многофункциональных комплексов с номерным фондом санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры. Кредитные средства будут предоставляться на срок до 15 лет в сумме от 100 млн до 35 млрд рублей.
«Пандемия стала одновременно как вызовом для туристического и гостиничного бизнеса, так и временем новых возможностей с учетом роста спроса на путешествия по стране. Для дальнейшей популяризации внутреннего туризма и решения всех инфраструктурных задач необходимо плотное взаимодействие государства и банков. Кредитный портфель ВТБ в сегменте гостиничного бизнеса превышает 60 млрд рублей, мы можем оказывать полный спектр банковских услуг для реализации всех необходимых инвестиционных проектов. Все это будет формировать качественную современную туристическую инфраструктуру. Мы ожидаем спрос на кредиты во всех федеральных округах, но в первую очередь они будут востребованы в крупных городах и регионах с высоким туристическим потенциалом на Северо-Западе, Юге России и на Дальнем Востоке», − отметил Денис Бортников.
«Льготные кредиты на создание качественной туристической инфраструктуры – совершенно новая мера, которой в российском туризме никогда раньше не было. Это значит, что государство начинает смотреть на туризм как на стратегическую отрасль экономики, а инвесторы – рассматривать индустрию гостеприимства как рынок, в которой можно выгодно и удобно вкладывать средства. И, конечно же, ключевыми партнерами для нас являются системообразующие банки, лидером среди которых сегодня является ВТБ в портфеле которого много качественных проектов в сфере туризма. Мы будем вместе проводить отбор проектов, взаимодействовать с инвесторами, задавать фокусы развития в туризме, исходя из национальных приоритетов и видения будущего. Всего за счет этой меры Ростуризм планирует до 2024 года поддержать не менее 20 тыс. новых современных гостиничных номеров под российскими и международными брендами на популярных курортах», – заявила Зарина Догузова.

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