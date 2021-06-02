Более 30 штрафов: в Волгограде пьяный водитель пытался скрыться от полицейских











20-летний волгоградец может лишиться своей машины за многочисленные нарушения правил дорожного движения. К тому же молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полицейских на автомобиле. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 30 мая 2021 года наряд ДПС, несший службу в Ворошиловском районе Волгограда, предпринял попытку остановить автомобиль «ВАЗ-2114», водитель которого нарушил ПДД. Однако автовладелец проигнорировал требования автоинспекторов и на высокой скорости попытался скрыться.

Силами нескольких экипажей городской ГИБДД было организовано преследование нарушителя, во время которого водитель преследуемого автомобиля «ВАЗ» двигался по улицам города, грубо нарушая правила и подвергая опасности других участников движения. Он неоднократно выезжал на полосу встречного движения, игнорировал запрещающие сигналы светофора, пытался повредить патрульные машины. На мостовом переходе через Волгу в Центральном районе машины была блокирована.

Задержанным водителем оказался 20-летний волгоградец, находившийся за управлением с явными признаками опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило данный факт.

В отношении задержанного составлены административные протоколы: за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, управление транспортом в состоянии опьянения.

Кроме этого установлено, что водителем за два года не уплачены более 30 штрафов на сумму свыше 50 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные с помощью камер автоматической видеофиксации.