









Водители некоторых маршруток в Волжском свернули работу раньше времени из-за затопленных дорог в старой части города. Как сообщили ИА «Высота 102» волжане, им приходится подолгу стоять на остановках, а точнее – на скамейках в остановочных павильонах, чтобы спастись от потоков воды, в ожидании транспорта. Водители редких маршруток признались, что больше не будут выезжать на линию, чтобы «не угробить машины». Воды на улицах Горького, Кирова, Логинова, 19-ого Партсъезда в Волжском столько, что даже грузовики с трудом передвигаются по затопленным дорогам. Чего уж говорить про легковушки.





Между тем, в администрации Волжского пока отчитались о работах по устранению последствий в новой части города. Коммунальщики прочищают колодцы ливневой канализации на улицах Карбышева, Мира, Пионерской, 87-ой Гвардейской дивизии, проспекте Дружбы.



