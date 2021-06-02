Кадры для будущего: «Ростелеком» стал цифровым партнером всероссийской акции «Инженерный день защиты детей»
Телеком 02.06.2021 15:13
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02.06.2021 15:13
«Ростелеком» в Волгограде выступил цифровым партнером всероссийской акции «Инженерный день защиты детей». Праздничные мероприятия прошли в технопарке на колесах – мобильном «Кванториуме» и в аудиториях «КванториумПолиТЕХ», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Организаторы предложили юным участникам программу с интеллектуальными играми, занятиями и различными активностями.
«Мы стремимся развивать в наших воспитанниках творческое любопытство, поддерживаем их интерес к науке и технике. И партнерство с “Ростелекомом” дает нам такую возможность. Совместно мы организовываем интерактивные мероприятия, на которых ребята в игровой форме приобретают новые, более глубокие знания и увереннее действуют на практике», – рассказала Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «КванториумПолиТЕХ».
На встрече эксперты рассказали кванторианцам как управлять дронами, провели мастер-класс по созданию виртуальной реальности и правополушарному рисованию. Координационная игра «Геокеш» увлекла участников поиском тайников с применением навигационных систем, а интеллектуальная игра «Узнай свои права и обязанности» помогла освоить основные тезисы Конвенции о правах ребенка.
«”Ростелеком” создает уникальные цифровые решения во всех сферах жизни, и мы понимаем, что увлеченные технологиями ребята – это наше будущее, будущее нашей страны. В сотрудничестве с технопарком «КванториумПолиТЕХ» мы всегда с интересом поддерживаем цифровые активности для школьников, организовываем мастер-классы, лекции», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» участвует в работе волгоградского «КванториумаПолиТЕХ» с момента его открытия в 2018 году. Специалисты компании проводят мастер-классы, открытие уроки, читают лекции, выступают кураторами IT-проектов кванторианцев
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