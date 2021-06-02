



В Волгограде завершился ремонт пяти пассажирских платформ, расположенных на остановочных пунктах Пост ЭЦ, Локомотивное депо и Железнодорожная больница.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в рамках проведённых работ специалисты обновили асфальтовое покрытие, а также нанесли полосы безопасности. Кроме того, были покрашены защитные навесы, ограждения и лестничные спуски, обновлены стенды с названиями остановочных пунктов. Для удобства пассажиров на платформах установили лавочки и урны для мусора.