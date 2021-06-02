Общество 02.06.2021 14:30 Новости компаний
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02.06.2021 14:30 Новости компаний
В Волгограде завершился ремонт пяти пассажирских платформ, расположенных на остановочных пунктах Пост ЭЦ, Локомотивное депо и Железнодорожная больница.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в рамках проведённых работ специалисты обновили асфальтовое покрытие, а также нанесли полосы безопасности. Кроме того, были покрашены защитные навесы, ограждения и лестничные спуски, обновлены стенды с названиями остановочных пунктов. Для удобства пассажиров на платформах установили лавочки и урны для мусора.
Напомним, на остановочных пунктах Пост ЭЦ, Ло¬комотивное депо и Железнодорожная больница останавливаются пригородные пассажирские поезда, курсирующие по маршрутам Волгоград-1 – Кривомузгинская, Волгоград-1 – Донская, Волгоград-1 - Суровикино. Ежесуточно через них проходят более 130 человек.
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