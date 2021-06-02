В Волгограде загорелся дом после удара молнии





В поселке Горьковском в Советском районе Волгограда сегодня утром потушили пожар, вызванный предположительно попаданием молнии в частный дом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, вызов с Тисовой улицы поступил в 8.54, к моменту прибытия пожарных в доме горели домашние вещи на площади двух квадратных метров.

Огонь был ликвидирован в 9.24, при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания в МЧС назвать затруднились. По словам соседей загоревшегося дома, они услышали сильный хлопок и увидели вспышку, за которой последовал пожар.

Фото: Валерий Удалов.