В Волгограде загорелся дом после удара молнии

Происшествия 02.06.2021 11:51
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02.06.2021 11:51
В поселке Горьковском в Советском районе Волгограда сегодня утром потушили пожар, вызванный предположительно попаданием молнии в частный дом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, вызов с Тисовой улицы поступил в 8.54, к моменту прибытия пожарных в доме горели домашние вещи на площади двух квадратных метров.
Огонь был ликвидирован в 9.24, при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания в МЧС назвать затруднились. По словам соседей загоревшегося дома, они услышали сильный хлопок и увидели вспышку, за которой последовал пожар.
Фото: Валерий Удалов.
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