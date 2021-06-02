В Волгограде любительница пьяной езды ответит за клевету на задержавших ее полицейских

Расследования 02.06.2021 11:56
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02.06.2021 11:56
Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летней жительницы Дзержинского района Волгограда, ее подозревают в ложном доносе на сотрудников полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, она обвинила полицейских в избиении во время задержания, желая им отомстить за неправомерные, по ее мнению, действия.
Инцидент произошел в 2 часа ночи 27 апреля, когда патруль заметил автомобиль, разъезжавший по зеленой зоне. Полиция остановила машину, за рулем которой была волгоградка с признаками алкогольного опьянения. Алкотестер подтвердил опасения инспекторов. Не согласившись с полицией, обвиняемая потребовала доставить ее в больницу и исследовать анализы лабораторно, но и здесь результат был тем же. Нарушительницу доставили в отдел полиции, где составили на нее протокол за пьяную езду.
Данный факт виновницу возмутил, и она решила отомстить полицейским. На следующий день женщина написала заявление на инспекторов, что они задержали ее незаконно и применили к ней физическую силу, избив кулаками. Но и тут протрезвевшая волгоградка потерпела неудачу. Во время ее задержания весь путь фиксировался камерами наблюдения, которые подтвердили бережное отношения сотрудников к обвиняемой, которая так и норовила упасть на дорогу. После предъявления доказательств женщина признала свою вину и списала все на эмоции. Расследование уголовного дела продолжается.
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