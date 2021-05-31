Больше — лучше: в Волгограде дополнительно отремонтируют 42 дороги

Общество 31.05.2021 18:12
0
31.05.2021 18:12
Администрация Волгограда объявила аукцион на ремонт еще 42 дорог, работы должны быть выполнены до наступления холодов в 2021 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на эти цели дополнительно выделены средства из вышестоящих бюджетов. Итоги аукциона подведут 21 июня.
В список дорог, на реновацию которых объявлен аукцион, вошли улицы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. Значительная часть среди них — это малые проезды внутрирайонного значения. При составлении списка учитывались поступающие в муниципалитет запросы волгоградцев.
Информагентство публикует перечень дорог, которые дополнительно отремонтируют в 2021 году.
Тракторозаводский район
- ул. Луконина,
Краснооктябрьский район
- ул. Сормовская,
- ул. Репина,
- ул. Библиотечная,
- ул. Дороша,
- пер. Северный,
- ул. Депутатская,
- ул. Короткая,
- ул. Верхоянская,
- ул. Былинная;
Дзержинский район
- ул. Жирновская,
- ул. Колпинская,
- ул. Савкина,
- ул. П. Морозова,
- пр. Бузулукский,
- ул. Преображенская,
- ул. Первомайская (р.п. Гумрак);
Кировский район
- ул. Розовая,
- пер. Короленко 1-й,
- ул. Омская,
- ул. Строительная,
- ул. Промысловая,
- ул. Шиллера;
Красноармейский район
- ул. 2-я Динамовская,
- пр. Столетова,
- ул. Электростальская,
- ул. Водников,
- ул. Судостроительная,
- ул. Арсеньева,
- ул. Остравская,
- ул. 2-я Штурманская,
- ул. Новопортная,
- ул. С. Стальского,
- ул. Командира Рудь,
- ул. композитора Танеева,
- ул. Шиллера,
- ул. Сидорова,
- ул. Пролетарская.
Практика второй очереди электронных аукционов на ремонт дорог в Волгограде успешно применяется властями второй год подряд. В 2020 году мэрия успела восстановить таким образом почти 50 улиц, запланированных только на 2021 год. В этом году уже реконструированы им. Дежнева, Дружбы народов, пр. Канатчиков, пер. Ногина, О. Форш и другие, на ул. Д. Бедного, ул. Рионской, ул. 25 лет Октября дорожники укладывают новое асфальтобетонное покрытие. В ближайшие дни начнется обновление на улицах им. И. Федорова, Лавровой, Майской, Городнянской, Кубанской и других.
Реклама
Бабушки, дедушки и адвокаты: кому разрешили ездить в Казахстан из Волгоградской области31.05.2021 21:06
Общество 31.05.2021 21:06
День города в Волгоградской области отменили из-за низких темпов вакцинации от COVID-1931.05.2021 16:45
Общество 31.05.2021 16:45
Ушли в расцвете лет: в Волгоградской области сообщили о новых жертвах коронавируса31.05.2021 14:01
Общество 31.05.2021 14:01
Волгоградский облсуд ужесточил приговор видеоблогерам за жестокое избиение прохожего31.05.2021 13:18
Общество 31.05.2021 13:18
В Центральном районе Волгограда на 10 дней отключат горячую воду31.05.2021 09:11
Общество 31.05.2021 09:11
Не забываем зонты: волгоградцев ожидает прохладно-дождливая неделя30.05.2021 18:49
Общество 30.05.2021 18:49
В волгоградском аэропорту бесплатно угощали армянскими блюдами30.05.2021 15:54
Общество 30.05.2021 15:54
Прокурор Волгоградской области пробежал марафон30.05.2021 15:48
Общество 30.05.2021 15:48
Смертям нет конца: в Волгоградской области еще 8 человек скончались от коронавируса30.05.2021 14:47
Общество 30.05.2021 14:47
В Волгоградской области подвели промежуточные итоги предварительного голосования30.05.2021 13:11
Общество 30.05.2021 13:11
В Волжском погибли более полутора тысяч деревьев30.05.2021 11:39
Общество 30.05.2021 11:39
Коронавирус унес жизни семерых жителей Волгоградской области29.05.2021 14:28
Общество 29.05.2021 14:28
Жара и толпы молодежи: в Волгограде начался ParkSeason Fest29.05.2021 13:20
Общество 29.05.2021 13:20
Цистерну с бензином потушили пожарные в ходе учений в Волгоградской области29.05.2021 11:24
Общество 29.05.2021 11:24
Тепло, возможен дождь: волгоградцам пообещали комфортные выходные29.05.2021 09:50
Общество 29.05.2021 09:50
Реклама