Общество

Больше — лучше: в Волгограде дополнительно отремонтируют 42 дороги

Общество 31.05.2021 18:12
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31.05.2021 18:12


Администрация Волгограда объявила аукцион на ремонт еще 42 дорог, работы должны быть выполнены до наступления холодов в 2021 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на эти цели дополнительно выделены средства из вышестоящих бюджетов. Итоги аукциона подведут 21 июня.  
В список дорог, на реновацию которых объявлен аукцион, вошли улицы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. Значительная часть среди них — это малые проезды внутрирайонного значения. При составлении списка учитывались поступающие в муниципалитет запросы волгоградцев.
Информагентство публикует перечень дорог, которые дополнительно отремонтируют в 2021 году.
Тракторозаводский район
- ул. Луконина,
Краснооктябрьский район
- ул. Сормовская,
- ул. Репина,
- ул. Библиотечная,
- ул. Дороша,
- пер. Северный,
- ул. Депутатская,
- ул. Короткая,
- ул. Верхоянская,
- ул. Былинная;
Дзержинский район
- ул. Жирновская,
- ул. Колпинская,
- ул. Савкина,
- ул. П. Морозова,
- пр. Бузулукский,
- ул. Преображенская,
- ул. Первомайская (р.п. Гумрак);
Кировский район
- ул. Розовая,
- пер. Короленко 1-й,
- ул. Омская,
- ул. Строительная,
- ул. Промысловая,
- ул. Шиллера;
Красноармейский район
- ул. 2-я Динамовская,
- пр. Столетова,
- ул. Электростальская,
- ул. Водников,
- ул. Судостроительная,
- ул. Арсеньева,
- ул. Остравская,
- ул. 2-я Штурманская,
- ул. Новопортная,
- ул. С. Стальского,
- ул. Командира Рудь,
- ул. композитора Танеева,
- ул. Шиллера,
- ул. Сидорова,
- ул. Пролетарская.
Практика второй очереди электронных аукционов на ремонт дорог в Волгограде успешно применяется властями второй год подряд. В 2020 году мэрия успела восстановить таким образом почти 50 улиц, запланированных только на 2021 год. В этом году уже реконструированы им. Дежнева, Дружбы народов, пр. Канатчиков, пер. Ногина, О. Форш и другие, на ул. Д. Бедного, ул. Рионской, ул. 25 лет Октября дорожники укладывают новое асфальтобетонное покрытие. В ближайшие дни начнется обновление на улицах им. И. Федорова, Лавровой, Майской, Городнянской, Кубанской и других.

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