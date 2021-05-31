Больше — лучше: в Волгограде дополнительно отремонтируют 42 дороги





Администрация Волгограда объявила аукцион на ремонт еще 42 дорог, работы должны быть выполнены до наступления холодов в 2021 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на эти цели дополнительно выделены средства из вышестоящих бюджетов. Итоги аукциона подведут 21 июня.

В список дорог, на реновацию которых объявлен аукцион, вошли улицы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. Значительная часть среди них — это малые проезды внутрирайонного значения. При составлении списка учитывались поступающие в муниципалитет запросы волгоградцев.

Информагентство публикует перечень дорог, которые дополнительно отремонтируют в 2021 году.

Тракторозаводский район

- ул. Луконина,

Краснооктябрьский район

- ул. Сормовская,

- ул. Репина,

- ул. Библиотечная,

- ул. Дороша,

- пер. Северный,

- ул. Депутатская,

- ул. Короткая,

- ул. Верхоянская,

- ул. Былинная;

Дзержинский район

- ул. Жирновская,

- ул. Колпинская,

- ул. Савкина,

- ул. П. Морозова,

- пр. Бузулукский,

- ул. Преображенская,

- ул. Первомайская (р.п. Гумрак);

Кировский район

- ул. Розовая,

- пер. Короленко 1-й,

- ул. Омская,

- ул. Строительная,

- ул. Промысловая,

- ул. Шиллера;

Красноармейский район

- ул. 2-я Динамовская,

- пр. Столетова,

- ул. Электростальская,

- ул. Водников,

- ул. Судостроительная,

- ул. Арсеньева,

- ул. Остравская,

- ул. 2-я Штурманская,

- ул. Новопортная,

- ул. С. Стальского,

- ул. Командира Рудь,

- ул. композитора Танеева,

- ул. Шиллера,

- ул. Сидорова,

- ул. Пролетарская.

Практика второй очереди электронных аукционов на ремонт дорог в Волгограде успешно применяется властями второй год подряд. В 2020 году мэрия успела восстановить таким образом почти 50 улиц, запланированных только на 2021 год. В этом году уже реконструированы им. Дежнева, Дружбы народов, пр. Канатчиков, пер. Ногина, О. Форш и другие, на ул. Д. Бедного, ул. Рионской, ул. 25 лет Октября дорожники укладывают новое асфальтобетонное покрытие. В ближайшие дни начнется обновление на улицах им. И. Федорова, Лавровой, Майской, Городнянской, Кубанской и других.