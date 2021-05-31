Волгоградские коммерсанты наварились на фиктивном переобучении по нацпроекту

Расследования 31.05.2021 15:41
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31.05.2021 15:41
Центральный районный суд Волгограда рассмотрит дело уголовное дело в отношении руководителя трех фирм, образовательной организации и директора еще одной коммерческой структуры. Они обвиняются в мошенничестве и изготовлении заведомо подложных документов при фиктивном переобучении людей предпенсионного возраста, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Мошенническая схема коммерсантов вскрылась при проверке расходования бюджетных средств в рамках нацпроекта «Демография» прокуратурой Центрального района Волгограда. Как сообщили информагентству в пресс-службе регионального СУ СКР, фактический руководитель трех коммерческих организаций предложила главе обучающего центра сделать документы о якобы проведенном обучении сотрудников предпенсионного возраста. На самом деле указанные в документах люди не только не обучались, некоторые даже не работали в центре. Аналогичная схема была реализована среди якобы сотрудников строительной организации. Всего было «переобучено» 26 человек. Оформленные поддельные документы коммерсанты отправили в центр занятости Волгограда, чтобы получить субсидию из бюджета на общую сумму 1,7 млн рублей.
Вину в содеянном обвиняемые не признают. Оперативно сопровождение проводили сотрудники УФСБ и региональной полиции, расследованием дела занимался следственный отдел по Центральному району СУ СКР. Прокуратура направила обвинительное заключение для рассмотрения в суд по существу. Нерадивым предпринимателям грозит до 6 лет лишения свободы.
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