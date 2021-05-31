Происшествия 31.05.2021 15:52
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31.05.2021 15:52
До пяти лет лишения свободы грозит 34-летнему волгоградцу за поджог квартиры пенсионерки из Тракторозаводского района, у которой он арендовал жилье. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Главке МВД России, мужчина пошел на преступление из чувства мести.
По данным полиции, 23 мая неизвестный поджег входную дверь одной из квартир в многоэтажке на севере Волгограда - подоспевшие соседи по лестничной клетке сумели быстро справиться с огнем. В скором времени полиция нашла поджигателя: он признался, что ранее снимал эту квартиру, но после первого месяца аренды не поладил с хозяйкой. Она отказала ему продолжении аренды, и движимый чувством мести арендатор купил жидкость для розжига, облил дверь пенсионерке и бросил спичку. Ущерб от поджога составил 8 тысяч рублей.
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