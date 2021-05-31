Сады Придонья поддержали волгоградских марафонцев

В минувшие выходные прошёл 32-й ежегодный Волгоградский марафон, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В традиционном спортивно-массовом празднике в качестве партнера приняла участие компания «Сады Придонья», предоставив легкоатлетам более 200 литров соковой продукции, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Ежегодно спортивный праздник проходит в Волгограде с 1985 года. В этом году марафон был посвящен памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева и объединил более тысячи любителей спорта и сторонников здорового образа жизни из 32 регионов страны. В программе соревнований были предусмотрены дистанции для спортсменов с разным уровнем подготовки: 5 км – для новичков, а также 10 км, 21 км и 42 км – для тех, кто уже давно дружит со спортом. Всем, кто преодолел свою дистанцию и финишировал первым, были вручены призовые наборы от компании «Сады Придонья». А более 500 юных легкоатлетов, пробежав свой «Первый километр», получили вкусные и полезные соки.

«Волгоградский марафон – яркое спортивное событие в жизни города, который объединил разные поколения из разных городов России, – сказала руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Наша компания поддерживает инициативы, повышающие интерес населения к спорту и ЗОЖ, поэтому традиционно принимает участие в Волгоградском марафоне в качестве партнера».

Легкоатлетические забеги с каждым годом набирают все большую популярность. Для многих марафон – это не только вызов себе, настоящее преодоление, но и источник мотивации для начинающих спортсменов, мощная поддержка в занятии спортом, а также необыкновенная атмосфера праздника, единения и позитива.



