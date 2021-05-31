Волгоградские медики стали меньше получать во второй год пандемии





Средние зарплаты медработников в этом году оказались ниже, чем в прошлом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, за январь-март этого года врачи в регионе в среднем зарабатывали 67,4 тысячи рублей в месяц. Тогда как по итогам 2020 года они получали 71,1 рублей в месяц. Также снизились заработки среднего медперсонала – 33,9 тысячи рублей по итогам трех месяцев этого года и 36,6 тысячи рублей в 2020 году. Меньше стал зарабатывать и младший медперсонал – 33,3 тысячи рублей в этом году против 36,5 тысяч рублей в прошлом. Напомним, как известно, за работу в условиях пандемии медики получали дополнительные выплаты от государства. В этом году многие перепрофилированные под ковидные госпитали стационары вернулись к обычной работе.

Впрочем, снизились зарплаты и у научных сотрудников. В январе-марте средний заработок у этой категории бюджетников составил 54,6 тысячи рублей. По итогам 2020 года было больше – 67,3 тысячи. Преподаватели вузов в прошлом году зарабатывали в среднем 61 тысячу рублей, а за первый квартал этого года – 59,7 тысячи рублей.

Несколько снизилась зарплата и у соцработников – до 29,6 тысячи рублей в первом квартале этого года (в 2020 году было 30,3 тысячи).

А вот воспитатели детских садов в этом году стали зарабатывать больше – 29,3 тысячи рублей за три месяца этого года (в прошлом году было 28,5). Увеличилась до 32,5 тысяч рублей в этом году и зарплата учителей. Такая же тенденция роста зафиксирована и в группе преподавателей дополнительного образования – было 31 тысячи рублей, стало – 32,4 тысячи рублей. А работники культуры стали зарабатывать на 40 рублей больше в этом году. Так, в первом квартале средняя зарплата этой группы бюджетников составила 30,5 тысячи рублей.



