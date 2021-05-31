Общество

Волгоградский облсуд ужесточил приговор видеоблогерам за жестокое избиение прохожего

Общество 31.05.2021 13:18
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31.05.2021 13:18


На шесть месяцев увеличен срок наказания в колонии строгого режима двоюродным братьям 23-летнему Магомеду Даглатову и 26-летнему Габибулле  Габибуллаеву, осужденным ранее Светлоярским районным судом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на ужесточении приговора первой инстанции настаивало государственное обвинение.
За  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору младший брат проведет в тюрьме 6 лет, старший — 6,5 лет. Суд установил, что 15 сентября 2019 года около 23.00 братья разгуливали по поселку Светлый Яр, представлялись блогерами и якобы делали опрос среди прохожих. Освещая фонариком лица, они спрашивали у людей, как те относятся к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Такой вопрос они задали и 43-летнему жителю Тамбова, который с супругой возвращался со свадьбы тем вечером. В результате началась словесная перепалка, и блогеры пустили в ход кулаки: на глазах жены они избили мужчину руками и ногами, в том числе по голове.
Приговор  Даглатову и  Габибуллаеву вступил в законную силу.

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