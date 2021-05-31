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МТС отправит спамеров говорить с автоответчиком

Телеком 31.05.2021 13:34 Новости компаний
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31.05.2021 13:34 Новости компаний

МТС запустила бесплатное решение по защите абонентов от спам-звонков, которое автоматически с помощью анализа big data перенаправляет нежелательные вызовы на специальный голосовой ящик. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Основное отличие нового решения «Базовая защита от спам-звонков» от существующих антиспам-сервисов МТС заключается в том, что абонент может прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке – абонент получает SMS-уведомление о поступившем вызове. Таким образом, пользователь не пропустит нужную ему информацию и сможет ознакомиться с ней независимо от модели телефона и наличия интернета. 
В новой разработке МТС использует алгоритмы, которые на базе машинного обучения, анализа big data и обращений абонентов позволяют с высокой точностью выявлять сомнительные и спам-вызовы. Такие номера заносятся в постоянно обновляемый «черный» список.
На большинстве тарифных планов новая функция «Базовая защита от спам-звонков» уже включена в первоначальный пакет услуг. Абоненты, у которых защита не активирована, могут подключить её самостоятельно с помощью команды *111*0867*1#. 
Существующие решения МТС по противодействию спаму
На сети МТС действует автоматизированная система, которая в режиме онлайн выявляет и блокирует SMS с признаками мошенничества и спама, в том числе с использованием различных способов подмены номеров. Кроме аппаратно-программных и организационных решений компания предлагает ряд сервисов по противодействию спаму:
• Услуга «Черный список» по блокировке звонков и SMS: абонент сам вносит нежелательные номера для блокировки.
• Услуга «Блокировка спам-звонков»: при входящем вызове номера сверяются со спам-базой по технологии big data. Информация о заблокированных вызовах приходит в SMS-сообщении.
• Приложение «МТС Кто звонит» — версия приложения Kaspersky WhoCalls для абонентов МТС. Проверяет номера при входящем вызове и предупреждает о принадлежности номера к спаму или организации с возможностью блокировки нежелательных номеров по желанию абонента.
• Услуга «Отписка от SMS-рассылок» по номеру 4424.
• Блокировка рекламы в интернет-браузерах.

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