В Волгограде легковушка под управлением пенсионера врезалась в маршрутку: четверо пострадавших (ВИДЕО)
Происшествия 31.05.2021 10:46
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31.05.2021 10:46
В Волгограде девятка врезалась в маршрутку – четверо человек пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась в 9-40 на пересечении проспекта Ленина и улицы Дегтярева в Тракторозаводском районе. Отечественная легковушка под управлением 67-летнего пенсионера при повороте налево с проспекта Ленина протаранила микроавтобус «Ситроен» - маршрутку № 3с, которая двигалась в прямом направлении в сторону Краснооктябрьского района.
В результате ДТП травмы получили 61-летняя пассажирка девятки, а также три пассажира маршрутки – 21-летняя девушка, 61-летняя пенсионерка и 25-летний парень. На место аварии выехала руководство городской Госавтоинспекции, обстоятельства выясняют сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции и дополнительные наряды ГИБДД.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, видео инстаграм Евгения Волокитина.
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