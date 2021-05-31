Происшествия

В Волгограде легковушка под управлением пенсионера врезалась в маршрутку: четверо пострадавших (ВИДЕО)

Происшествия 31.05.2021 10:46
0
31.05.2021 10:46




В Волгограде девятка врезалась в маршрутку – четверо человек пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась в 9-40 на пересечении проспекта Ленина и улицы Дегтярева в Тракторозаводском районе. Отечественная легковушка под управлением 67-летнего пенсионера при повороте налево с проспекта Ленина протаранила  микроавтобус «Ситроен» - маршрутку № 3с, которая двигалась в прямом направлении в сторону Краснооктябрьского района. 

В результате ДТП травмы получили 61-летняя пассажирка девятки, а также три пассажира маршрутки – 21-летняя девушка, 61-летняя пенсионерка и 25-летний парень. На место аварии выехала руководство городской Госавтоинспекции, обстоятельства выясняют сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции и дополнительные наряды ГИБДД. 

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, видео инстаграм Евгения Волокитина. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Происшествия
31.05.2021 15:52
Происшествия 31.05.2021 15:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2021 10:05
Происшествия 31.05.2021 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2021 10:00
Происшествия 30.05.2021 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2021 09:33
Происшествия 30.05.2021 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2021 15:43
Происшествия 29.05.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2021 09:19
Происшествия 29.05.2021 09:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2021 12:27
Происшествия 28.05.2021 12:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2021 16:24
Происшествия 27.05.2021 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2021 15:25
Происшествия 27.05.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2021 14:41
Происшествия 27.05.2021 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2021 10:22
Происшествия 27.05.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2021 09:48
Происшествия 27.05.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2021 15:09
Происшествия 26.05.2021 15:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2021 12:06
Происшествия 26.05.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2021 10:51
Происшествия 26.05.2021 10:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:13
Депутаты Гусева и Плотников лидируют по количеству жалоб на праймериз в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:48
МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в РоссииСмотреть фотографии
16:45
День города в Волгоградской области отменили из-за низких темпов вакцинации от COVID-19Смотреть фотографии
16:25
Участник праймериз в Волгограде «потерял» свою кандидатуру в чужом округеСмотреть фотографии
16:02
Сады Придонья поддержали волгоградских марафонцевСмотреть фотографии
16:00
Волгоградские медики стали меньше получать во второй год пандемииСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде обиженный арендатор из мести поджег квартиру пенсионеркиСмотреть фотографии
15:41
Волгоградские коммерсанты наварились на фиктивном переобучении по нацпроектуСмотреть фотографии
14:50
Wink запускает бесплатную услугу «Обмен фильма» — теперь ошибку с выбором фильма легко исправитьСмотреть фотографии
14:01
Ушли в расцвете лет: в Волгоградской области сообщили о новых жертвах коронавирусаСмотреть фотографии
13:34
МТС отправит спамеров говорить с автоответчикомСмотреть фотографии
13:18
Волгоградский облсуд ужесточил приговор видеоблогерам за жестокое избиение прохожегоСмотреть фотографии
12:59
Стоки вместо газа: на станции аэрации в Волгограде внедряют экологичное отоплениеСмотреть фотографии
12:33
Волгоградские полицейские задержали промышлявшего в общественном транспорте "щипача"Смотреть фотографииCмотреть видео
12:17
Загадка остается: в Волгограде выясняют причины гибели двух человек на оптовом рынкеСмотреть фотографии
12:07
Волгоградская область вошла в ТОП-30 по социально-экономическому развитию регионовСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде легковушка под управлением пенсионера врезалась в маршрутку: четверо пострадавших (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:05
В Волгоградской области молодой парень разбился насмерть на мотоциклеСмотреть фотографии
09:17
Жители Волгоградской области пожаловались на депутата Гусеву из-за нарушений на праймеризСмотреть фотографии
09:11
В Центральном районе Волгограда на 10 дней отключат горячую водуСмотреть фотографии
20:23
Глубоко копнут: работу криминального подрядчика по расчистке ериков в Волгоградской области проверят экспертыСмотреть фотографии
18:49
Не забываем зонты: волгоградцев ожидает прохладно-дождливая неделяСмотреть фотографии
17:42
Тенденция все та же: средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжает растиСмотреть фотографии
15:54
В волгоградском аэропорту бесплатно угощали армянскими блюдамиСмотреть фотографии
15:48
Прокурор Волгоградской области пробежал марафонСмотреть фотографии
14:59
Сенатора от Волгоградской области Горнякова уличили в подвозе людей на участок праймеризСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
У семьи председателя КСП Волгограда земля "уходит из-под ног"Смотреть фотографии
14:47
Смертям нет конца: в Волгоградской области еще 8 человек скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
13:11
В Волгоградской области подвели промежуточные итоги предварительного голосованияСмотреть фотографии
12:51
Не смогли спасти: в Волгоградской области утонул подростокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 