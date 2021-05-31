









В Волгограде девятка врезалась в маршрутку – четверо человек пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась в 9-40 на пересечении проспекта Ленина и улицы Дегтярева в Тракторозаводском районе. Отечественная легковушка под управлением 67-летнего пенсионера при повороте налево с проспекта Ленина протаранила микроавтобус «Ситроен» - маршрутку № 3с, которая двигалась в прямом направлении в сторону Краснооктябрьского района.





В результате ДТП травмы получили 61-летняя пассажирка девятки, а также три пассажира маршрутки – 21-летняя девушка, 61-летняя пенсионерка и 25-летний парень. На место аварии выехала руководство городской Госавтоинспекции, обстоятельства выясняют сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции и дополнительные наряды ГИБДД.





Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, видео инстаграм Евгения Волокитина.