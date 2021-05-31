ВТБ повысит доходность по вкладу «История успеха» до 6%

ВТБ отменяет комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в ВТБ Онлайн и банкоматах31.05.2021 16:35
Инвесторы и бизнесмены обсудили будущее рынков на онлайн-марафоне банка «Открытие» в Telegram31.05.2021 16:22
Сады Придонья поддержали волгоградских марафонцев31.05.2021 16:02
Волгоградские медики стали меньше получать во второй год пандемии31.05.2021 16:00
Волгоградская область вошла в ТОП-30 по социально-экономическому развитию регионов31.05.2021 12:07
Клиенты Сбербанка в Поволжье в полтора раза чаще стали брать ипотеку31.05.2021 10:50
Клиенты СберБанка могут оформить юридическую проверку с гарантией до 10 млн рублей в счёт суммы ипотеки31.05.2021 09:06
Тенденция все та же: средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжает расти30.05.2021 17:42
Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности28.05.2021 15:28
1000 лет свободного времени: онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Волгограде28.05.2021 15:23
Приводить друзей в банк «Открытие» стало еще выгоднее28.05.2021 15:20
Клиенты ВТБ смогут подключать и менять бонусные опции по кредитной карте28.05.2021 12:20
Работники предприятий группы компаний «НИКОХИМ» принимают профессиональные награды и поздравления ко Дню химика28.05.2021 12:00
Более 500 сотрудников предприятий группы компаний «НИКОХИМ» награждены корпоративными, региональными, ведомственными званиями, благодарностями, почетными грамотами за профессиональные достижения. Ежегодно в преддверии профессионального праздника на волгоградском «КАУСТИКе» вручают награды сотрудникам за...