В Волгоградской области молодой парень разбился насмерть на мотоцикле

Происшествия 31.05.2021 10:05
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31.05.2021 10:05
Трагедия случилась в Нехаевском районе около полуночи. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 23-30 час. мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» без государственного номера под управлением 23-летнего парня двигался по дороге в поселке Роднички. Однако на повороте водитель не справился с управлением, в результате мотоцикл вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. Мотоциклист скончался на месте.
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