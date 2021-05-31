Политика

Жители Волгоградской области пожаловались на депутата Гусеву из-за нарушений на праймериз

Политика 31.05.2021 09:17
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31.05.2021 09:17


Несколько десятков жалоб поступило в адрес участников предварительного голосования «Единой России» Ирины Гусевой и Владимира Плотникова. Избирателей возмутили нарушения, допущенные, по их мнению, кандидатами в день очного голосования 30 мая, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волгоградский оргкомитет праймериз.
«В течение всего голосования в региональном оргкомитете работала горячая линия. За день очного голосования нам не поступило ни одной жалобы ни в регкомитет, ни на линию. Люди звонили в основном с уточняющими вопросами — как найти свой участок, где посмотреть список участников. Однако к концу дня нам поступило более 50 жалоб», — сообщил руководитель исполкома волгоградского реготделения «Единой России» Александр Чечуров. В оргкомитете рассмотрят каждую жалобу и примут соответствующие меры, добавил он.
Напомним, 30 мая завершилась процедура предварительного голосования по отбору кандидатов от «ЕР» на выборы в Государственную думу. Электронное голосование на сайте проходило с полуночи 24 мая и до 21.00 воскресенья. Вчера также состоялся очный этап праймериз: работали 297 счетных участков, предварительная суммарная явка онлайн и офлайн превысила 10% от общего числа избирателей.

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