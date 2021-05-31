



Теперь клиенты СберБанка могут оплатить услугу «Юридическая проверка» кредитными средствами. По итогам проверки клиент получает сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 10 млн рублей и может быть уверен в безопасности предстоящей сделки.

"Чтобы проверить недвижимость перед покупкой и не потерять деньги, клиенты могут заказать "Юридическую проверку" с сертификатом на возмещение стоимости на случай непредвиденных рисков до 10 млн рублей. При этом клиент сможет выплатить стоимость услуги позже вместе с ипотечным кредитом, снизив свои единовременные расходы перед сделкой", - отмечает Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

«Юридическая проверка» помогает выявить неочевидные, но существенные риски для покупателя недвижимости и принять верное решение. Сделки с недвижимостью, прошедшей проверку и рекомендованную к покупке специалистами ДомКлик, ни разу не были оспорены. Специалисты тщательно оценивают риски для покупателя и дают рекомендации по минимизации рисков для максимально безопасной организации сделки.

Услуга предоставляется на DomClick.ru для проверки квартир на вторичном рынке, стоимость — от 14 900 рублей. Подробные условия: pravo.domclick.ru