Борьба с коррупцией

Глубоко копнут: работу криминального подрядчика по расчистке ериков в Волгоградской области проверят эксперты

Борьба с коррупцией 30.05.2021 20:23
0
30.05.2021 20:23


Экспертизу в рамках рассмотрения иска ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» к ООО «Гринлайт» назначил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте суда, эксперты проверят  выполненную подрядчиком работу по экологической реабилитации водоемов на соответствие техническому заданию, определят качество сделанных работ, а в случае выявления недостатков должны будут указать, являются ли они существенными и неустранимыми. Стоимость экспертизы, которую уже оплатило ГКУ «ДВС», составляет полтора миллиона рублей. Срок ее окончания – 2 июля 2021 года. 
Ранее ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» обратилось с иском к ООО «Гринлайт» с требованием возмещения неосновательного обогащения в размере почти 59 миллионов рублей с нерадивого подрядчика из-за ненадлежащего выполнения работ по расчистке четырех водоемов в Среднеахтубинском районе. Контракты были заключены весной прошлого года. Однако по материалам проверок правоохранительных органов были установлены факты хищения бюджетных средств, выделенных региону в рамках нацпроекта «Экология». Были возбуждены уголовные дела в отношении  руководителя «Гринлайта» Александра Фирсова, бывшего директора ГКУ «ДВС» Михаила Ситникова. Бизнесмен Михаил Калонкин, которого следствие тоже считает причастным к этим аферам, объявлен в международный розыск. Также по делу проходит бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов. 
Ранее сообщалось, что хищения выявлены и на ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. А на днях в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре усмотрели признаки нецелевого расходования бюджетных средств в рамках проекта «Экология» на строительстве водопропускных сооружений. Материалы переданы в правоохранительные органы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Борьба с коррупцией
30.05.2021 14:48
Борьба с коррупцией 30.05.2021 14:48
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2021 17:43
Борьба с коррупцией 28.05.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2021 10:06
Борьба с коррупцией 28.05.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2021 10:58
Борьба с коррупцией 26.05.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.05.2021 08:03
Борьба с коррупцией 25.05.2021 08:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.05.2021 16:36
Борьба с коррупцией 23.05.2021 16:36
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.05.2021 10:16
Борьба с коррупцией 21.05.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.05.2021 09:56
Борьба с коррупцией 21.05.2021 09:56
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.05.2021 16:12
Борьба с коррупцией 17.05.2021 16:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.05.2021 10:47
Борьба с коррупцией 14.05.2021 10:47
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2021 12:09
Борьба с коррупцией 13.05.2021 12:09
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.05.2021 18:35
Борьба с коррупцией 12.05.2021 18:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.05.2021 09:59
Борьба с коррупцией 12.05.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.05.2021 10:31
Борьба с коррупцией 10.05.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.04.2021 17:08
Борьба с коррупцией 27.04.2021 17:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:23
Глубоко копнут: работу криминального подрядчика по расчистке ериков в Волгоградской области проверят экспертыСмотреть фотографии
18:49
Не забываем зонты: волгоградцев ожидает прохладно-дождливая неделяСмотреть фотографии
17:42
Тенденция все та же: средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжает растиСмотреть фотографии
15:54
В волгоградском аэропорту бесплатно угощали армянскими блюдамиСмотреть фотографии
15:48
Прокурор Волгоградской области пробежал марафонСмотреть фотографии
14:59
Сенатора от Волгоградской области Горнякова уличили в подвозе людей на участок праймеризСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
У семьи председателя КСП Волгограда земля "уходит из-под ног"Смотреть фотографии
14:47
Смертям нет конца: в Волгоградской области еще 8 человек скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
13:11
В Волгоградской области подвели промежуточные итоги предварительного голосованияСмотреть фотографии
12:51
Не смогли спасти: в Волгоградской области утонул подростокСмотреть фотографии
11:39
В Волжском погибли более полутора тысяч деревьевСмотреть фотографии
10:00
В Волжском машина с пьяной женщиной-водителем протаранила заборСмотреть фотографии
09:33
Житель Волгоградской области погиб в сгоревшем домеСмотреть фотографии
09:17
«Меня все считали сумасшедшим»: пермский велопутешественник объехал полмира и остановился в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:13
Где голос, Зин: волгоградские единороссы озабочены «зависшими» избирателямиСмотреть фотографии
15:43
Пять автомобилей попали в массовое ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:28
Коронавирус унес жизни семерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:20
Жара и толпы молодежи: в Волгограде начался ParkSeason FestСмотреть фотографии
12:10
Не по плану: в Волгограде рецидивисты подожгли вскрываемый банкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
Цистерну с бензином потушили пожарные в ходе учений в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:50
Тепло, возможен дождь: волгоградцам пообещали комфортные выходныеСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде сгорел старый автобусСмотреть фотографии
08:35
Больше, чем у губернатора: руководство Волгоградской области отчиталось о доходахСмотреть фотографии
19:42
Зампредседателя облкомказачества Волгоградской области подозревают в служебном подлогеСмотреть фотографии
19:04
Жители южных районов Волгограда остались без воды из-за аварии на электросетяхСмотреть фотографии
17:43
Глава Волгограда и его заместители обнародовали свои доходыСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде задержали поставщиков раков-"нелегалов" в Москву (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:39
В мэрии Волгограда прокомментировали конкурс самых ужасных туалетовСмотреть фотографии
15:29
Жительница Волгоградской области ради своей свадьбы обобрала двух пенсионеровСмотреть фотографии
14:38
«Как всегда, у Чекистов»: в Волгограде отметили день пограничникаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 