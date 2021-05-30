Глубоко копнут: работу криминального подрядчика по расчистке ериков в Волгоградской области проверят эксперты
Борьба с коррупцией 30.05.2021 20:23
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30.05.2021 20:23
Экспертизу в рамках рассмотрения иска ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» к ООО «Гринлайт» назначил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте суда, эксперты проверят выполненную подрядчиком работу по экологической реабилитации водоемов на соответствие техническому заданию, определят качество сделанных работ, а в случае выявления недостатков должны будут указать, являются ли они существенными и неустранимыми. Стоимость экспертизы, которую уже оплатило ГКУ «ДВС», составляет полтора миллиона рублей. Срок ее окончания – 2 июля 2021 года.
Ранее ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» обратилось с иском к ООО «Гринлайт» с требованием возмещения неосновательного обогащения в размере почти 59 миллионов рублей с нерадивого подрядчика из-за ненадлежащего выполнения работ по расчистке четырех водоемов в Среднеахтубинском районе. Контракты были заключены весной прошлого года. Однако по материалам проверок правоохранительных органов были установлены факты хищения бюджетных средств, выделенных региону в рамках нацпроекта «Экология». Были возбуждены уголовные дела в отношении руководителя «Гринлайта» Александра Фирсова, бывшего директора ГКУ «ДВС» Михаила Ситникова. Бизнесмен Михаил Калонкин, которого следствие тоже считает причастным к этим аферам, объявлен в международный розыск. Также по делу проходит бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов.
Ранее сообщалось, что хищения выявлены и на ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. А на днях в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре усмотрели признаки нецелевого расходования бюджетных средств в рамках проекта «Экология» на строительстве водопропускных сооружений. Материалы переданы в правоохранительные органы.
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