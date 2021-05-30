Общество

Прокурор Волгоградской области пробежал марафон

Общество 30.05.2021 15:48
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30.05.2021 15:48


Сегодня  работники прокуратуры Волгоградской области приняли участие в «Волгоградском Марафоне» памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе надзорного органа, личным примером поддержал участников из числа работников прокуратуры Волгоградской области прокурор региона Денис Костенко. Сотрудники  прокуратуры приняли участие в забеге на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Всего на старт соревнований вышли около полутора тысяч человек. 

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