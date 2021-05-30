



В Волгоградской области проходит очный этап предварительного голосования, по результатам которого будут выбраны кандидаты от «Единой России» на участие в осенних выборах 19 сентября. Сегодня в регионе с 8:00 до 20:00 работают 297 счетных участков. По данным на 10 часов утра, на счетные участки в Волгоградской области пришли более 20 000 человек (1,1% от общего числа избирателей). Ранее избиратели могли проголосовать дистанционно.

На всех счетных участках соблюдается тайна голосования, имеются стенды с подробной информацией о каждом кандидате, чтобы избиратели могли познакомиться с биографией участников. Работать участки будут, как и в день основного голосования, до 20 часов.

Ранее сообщалось, что в предварительном голосовании принимает участие 131 кандидат. Среди них люди самых разных возрастов и профессий: учителя, врачи, предприниматели, представители казачества, а также волонтеры, которые в период пандемии помогали тем, кто в этом нуждался.

В Кумылженском районе на участок пришел Михаил Девятаев, родственник Героя Советского Союза, летчика-истребителя Михаила Петровича Девятаева.

«Мой прадед был родным братом легендарного летчика Михаила Петровича Девятаева. В годы Великой Отечественной войны наш героический предок выбрался из немецкого лагеря смерти, угнав вражеский бомбардировщик. Истории о его подвиге оставили неизгладимый след в моей душе», – рассказал Михаил Девятаев.

Вместе с братом Кириллом правнуки героя унаследовали от отца крестьянское фермерское хозяйство. Как отметил Михаил, за несколько лет им удалось увеличить посевные площади с 200 га до 4 тысяч гектаров. По словам Михаила Девятаева, принять участие в голосовании он решил, потому что – это возможность для каждого местного жителя поучаствовать в общественно-политической жизни региона, проявить неравнодушие к будущему своей малой Родины.



