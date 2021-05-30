В Волжском погибли более полутора тысяч деревьев

Общество 30.05.2021 11:39
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30.05.2021 11:39
В Волжском погибли более 1500 ясеней. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, эксперты выяснили, что зеленые насаждения погубила ясеневая изумрудная златка – жук из Восточной Азии. В настоящее время в городе пытаются восполнить потерю деревьев высадкой других сортов насаждений.
Напомним, несколько лет назад изумрудная златка была выявлена на острове Сарпинский, где был объявлен карантин в связи с обнаружением изумрудной златки. Также факты порчи и гибели деревьев были зафиксированы и на других территориях Волгограда.
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