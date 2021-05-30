Житель Волгоградской области погиб в сгоревшем доме





58-летний мужчина погиб в пожаре, который вспыхнул в деревянном доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, трагедия произошла в хуторе Бобровский Серафимовичского района на ул. Подгорной. Сигнал о пожаре в доме поступил в 1-40 часа ночи, огнеборцы справились с возгоранием уже через 25 минут. Однако жертв избежать не удалось. Причины пожара, который унес жизнь человека, выясняются.