Жара и толпы молодежи: в Волгограде начался ParkSeason Fest

Общество 29.05.2021 13:20
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29.05.2021 13:20
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда открылся вход на крупнейший на юге России музыкальный фестиваль ParkSeason Fest. Как передает корр. ИА «Высота 102», на мероприятие прибывают первые гости, в основном, молодежь и подростки.
Напомним, сегодня в Волгограде под жарким майским солнцем проходит первый этап фестиваля. На сцену выйдут Клава Кока, Миша Марвин, Ольга Бузова, рэпер Krec, дуэт RASA, тиктокер Даня Милохин, волгоградская поп-панк группа «Папин Олимпос» и другие. В парке открыты гастрономические маркеты, развлекательные площадки и фестивальные зоны отдыха. Фотографии гостей мероприятия будут публиковаться в этом материале в режиме реального времени. Сохранить на память оригиналы снимков можно со страницы «Высоты 102» ВКонтакте.
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