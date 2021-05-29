В Волгограде сгорел старый автобус





Из-за нарушений правил эксплуатации в Дзержинском районе Волгограда сгорел автобус ПАЗ-3205 2000 года выпуска и деревянный навес, под которым он был припаркован. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар произошел на улице Жукова в поселке Гумрак.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру накануне в 13.10. На место ЧП были отправлены расчеты 15-ой пожарно-спасательной части, к их прибытию автобус был охвачен огнем более чем наполовину. Пожар ликвидировали к 13.25. Погибших и пострадавших нет.