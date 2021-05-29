В Волгограде сгорел старый автобус

Происшествия 29.05.2021 09:19
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29.05.2021 09:19
Из-за нарушений правил эксплуатации в Дзержинском районе Волгограда сгорел автобус ПАЗ-3205 2000 года выпуска и деревянный навес, под которым он был припаркован. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар произошел на улице Жукова в поселке Гумрак.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру накануне в 13.10. На место ЧП были отправлены расчеты 15-ой пожарно-спасательной части, к их прибытию автобус был охвачен огнем более чем наполовину. Пожар ликвидировали к 13.25. Погибших и пострадавших нет.
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