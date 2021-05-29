Общество 29.05.2021 09:04
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29.05.2021 09:04
Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоится первый этап крупнейшего музыкального мероприятия юга России ParkSeason Fest. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу организатора фестиваля, для волгоградцев выступят популярные среди молодежи Клава Кока, Миша Марвин, Ольга Бузова, рэпер Krec, дуэт RASA, тиктокер Даня Милохин и другие – всего 10 артистов, в том числе волгоградских.
Гости мероприятия начнут собираться в 13.00. На территории парка будут работать гастрономические маркеты, развлекательные площадки и зоны отдыха от партнеров фестиваля. Для детей будет действовать 50% скидка на аттракционы «Колесо обозрения» и «Циклон». Свои фотографии с фестиваля зрители смогут посмотреть и сохранить на память на сайте ИА «Высота 102» и в официальном аккаунте информагентства ВКонтакте – они будут публиковаться в режиме реального времени.
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