Жители южных районов Волгограда остались без воды из-за аварии на электросетях





Жители Советского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда остались без воды в пятничный вечер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», отключение водоснабжения произошло из-за остановки ВОС Кировского района в связи со сбоем подачи электроэнергии на сетях сторонней организации.

Подача воды в дома волгоградцев будет восстановлена после устранения неполадок на электросетях. Информация об аварии уточняется.