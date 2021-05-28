В мэрии Волгограда прокомментировали конкурс самых ужасных туалетов





Это фото с сайта конкурса.

Администрации муниципальных образовательных учреждений Волгограда не направляли заявки на участие в конкурсе на самый худший туалет. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда. При этом здесь отметили, что качество верификации данных, размещаемых на сайте конкурса, вызывает сомнения. Так, например, снимки, якобы сделанные в МОУ СШ №102, содержат изображение напольного туалета, в то время как во всех санузлах данного учебного заведения установлены современные унитазы. В качестве подтверждения в администрации Волгограда предоставили фото туалета в школе №102.





Это фото предоставили в администрации Волгограда.

Также в мэрии отметили, что ремонтные работы в санузлах, а также в других помещениях и кабинетах муниципальных школ, лицеев и гимназий проводятся ежегодно в летний период, во время отсутствия образовательного процесса. Исключением не станет и этот год. Текущий ремонт, в том числе туалетов, в МОУ Волгограда начнется в июле после окончания экзаменов, заверили в администрации города.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о конкурсе, объявленным компанией-производителем чистящих средств, на самый ужасный туалет, в котором сначала фигурировали комнаты гигиены в двух волгоградских школах – в гимназии №130 и в гимназии №11. Потом на сайте конкурса появилось фото туалета школы №102.



