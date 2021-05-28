1000 лет свободного времени: онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Волгограде





Волгоград стал 14-ым по счету городом, где запустился онлайн-ритейлер с доставкой товаров за 15 минут Самокат. Напомним, в начале весны компания объявила о планах за три месяца выйти во все крупные города России. С сегодняшнего дня услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стала доступна для жителей Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102», на состоявшейся сегодня конференции журналисты волгоградских СМИ смогли задать все вопросы, касающиеся запуска работы нового для города-миллионника сервиса.

Итак, курьеры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города.

До конца месяца сервис разместит на территории более 15 дарксторов для покрытия всего города. Всего в городах России уже действует более 570 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 170.000 заказов.

Как пояснил журналистам директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат Игорь Рожков, только за прошлый год курьеры Самоката подарили пользователям 1000 лет свободного времени: «Время – невосполнимый ресурс. Вместо похода по магазинам вы можете почитать, поспать, пообщаться с близкими. А наши сотрудники за 2, 5 минуты соберут ваш заказ и почти мнгновенно доставят по адресу».

Напомним, Самокат – одн из дочерних компаний Сбера. “Мы стараемся, чтобы жизнь внутри экосистемы Сбера была «бесшовной». Уже сейчас вы можете войти в Сбербанк Онлайн и воспользоваться большинством сервисов для повседневной жизни и бизнеса. Мы хотим, чтобы жизнь наших клиентов была удобнее. Сегодня в Волгограде начал работу еще один удобный сервис – экспресс-доставка Самокат. Он будет не только помогать волгоградцам решать разнообразные жизненные и бытовые вопросы, но и сохранять самое ценное — их время”, – комментирует Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.

Оформить и получить заказ жители Волгограда смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе — около 100 продуктов от популярных волгоградских брендов молочной и кисломолочной продукции, мясной гастрономии и других категорий. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.

Большим плюсом для волгоградцев, как отметили все участники пресс-конференции, будет и возможность трудоустроиться в Самокате. «Принцип подбора – контракт с сотрудником на его время. Существует свод правил: если претендент его не разделяет, он у нас не работает. Мы не привязываем оплату к количеству заказов – это риски предпринимателя. Можно выйти на 3-4 часа или на весь рабочий день. Для курьеров есть комната отдыха, мы предоставляем велосипеды, а если курьер использует свой – доплачиваем. Курьер получает удобную куртку индивидуального пошива, при увольнении она остается у него. Мы отмечаем, что многие пришедшие в период пандемии сотрудники быстро достигают карьерного роста», - пояснил журналистам Игорь Рожков.







