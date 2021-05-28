Приводить друзей в банк «Открытие» стало еще выгоднее

Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности28.05.2021 15:28
1000 лет свободного времени: онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Волгограде28.05.2021 15:23
Клиенты ВТБ смогут подключать и менять бонусные опции по кредитной карте28.05.2021 12:20
Работники предприятий группы компаний «НИКОХИМ» принимают профессиональные награды и поздравления ко Дню химика28.05.2021 12:00
Более 500 сотрудников предприятий группы компаний «НИКОХИМ» награждены корпоративными, региональными, ведомственными званиями, благодарностями, почетными грамотами за профессиональные достижения. Ежегодно в преддверии профессионального праздника на волгоградском «КАУСТИКе» вручают награды сотрудникам за...