Приводить друзей в банк «Открытие» стало еще выгоднее





Банк «Открытие» обновил программу «Приведи друга». Теперь для рекомендации доступно еще больше банковских продуктов, а вознаграждение как для клиента банка, так и для оформивших продукты друзей, увеличилось. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.

Пригласить друга может каждый держатель карты «Открытия». Для этого необходимо лишь получить ссылку на странице программы и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.

Размер вознаграждения зависит от продукта, который оформит друг:

За дебетовую карту 1 000 рублей — клиенту банка, 500 бонусных рублей — другу;

За кредитную карту 3 000 рублей — клиенту банка, 3 000 бонусных рублей — другу;

За оформление кредита наличными или рефинансирование кредитов других банков 3 000 рублей — клиенту банка, 3 000 бонусных рублей — другу.

Вознаграждение клиенту зачисляется на карту за всех друзей, которые воспользовались приглашением и выполнили условия программы. Начисленные другу бонусные рубли не сгорают, ими можно компенсировать покупки, совершенные по карте.