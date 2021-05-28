Экономика

Приводить друзей в банк «Открытие» стало еще выгоднее

Экономика 28.05.2021 15:20 Новости компаний
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28.05.2021 15:20 Новости компаний


Банк «Открытие» обновил программу «Приведи друга». Теперь для рекомендации доступно еще больше банковских продуктов, а вознаграждение как для клиента банка, так и для оформивших продукты друзей, увеличилось. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка. 
Пригласить друга может каждый держатель карты «Открытия». Для этого необходимо лишь получить ссылку на странице программы и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.
Размер вознаграждения зависит от продукта, который оформит друг:
За дебетовую карту 1 000 рублей — клиенту банка, 500 бонусных рублей — другу;
За кредитную карту 3 000 рублей — клиенту банка, 3 000 бонусных рублей — другу;
За оформление кредита наличными или рефинансирование кредитов других банков 3 000 рублей — клиенту банка, 3 000 бонусных рублей — другу.
Вознаграждение клиенту зачисляется на карту за всех друзей, которые воспользовались приглашением и выполнили условия программы. Начисленные другу бонусные рубли не сгорают, ими можно компенсировать покупки, совершенные по карте.
Ознакомиться с полными условиями и зарегистрироваться в программе можно на сайте банка

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