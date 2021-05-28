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Билайн предлагает волгоградцам Samsung Galaxy на выгодных условиях

Телеком 28.05.2021 15:02 Реклама
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28.05.2021 15:02 Реклама


Билайн запустил в интернет-магазине и розничной сети Волгограда специальные условия на смартфоны Samsung в комплекте с услугами связи и аксессуарами.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в акции участвует широкий ряд моделей: бюджетные Samsung Galaxy (от А01 Core до A12 128 ГБ), смартфоны из новой линейки (Samsung Galaxy А32, Samsung Galaxy А52 и Samsung Galaxy А72) и даже флагманы Samsung Galaxy S20FE и Samsung Galaxy S21.
Приобрести можно как готовый комплект, так и составить его самостоятельно.
Например, в акционный комплект вместе с популярным смартфоном Samsung Galaxy А32 64 ГБ входит тариф «Близкие люди 2», опция «3 000 рублей на связь по акции» на полгода, аксессуары на сумму 3 400 рублей или другие девайсы и услуги на выбор. Среди них: детские часы, услуга «Защита экрана», подписки «4в1», more.tv или START в составе сервиса «Билайн ТВ» (12+) на полгода. Общая стоимость комплекта составит 19 990 рублей или же всего 1666 рублей в месяц при условии покупки в кредит на 12 месяцев.
Оформить покупку также можно и в кредит. Сумма ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели и объема памяти устройства.
Можно сделать покупку еще более выгодной, обменяв свой старый смартфон на новый в собственных офисах Билайн. В этом случае размер выгоды увеличится за счет выкупной стоимости устройства.
Акция действует с 17 мая 2021 года по 27 июня 2021 года. Количество товаров ограничено.
Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах.

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