Расследования

В Волгограде бухгалтера-воровку из "Метроэлектротранса" отправили в колонию

Расследования 28.05.2021 14:14
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28.05.2021 14:14


Центральный суд Волгограда  приговорил бухгалтера МУП  «Метроэлектротранс» к 1 году и 6 месяцам лишения свободы и обязал компенсировать нанесенный предприятию ущерб в размере 1 млн 750 тыс. рублей. Как сообщила ИА «Высота102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина в течение двух лет - с 2017 по 2019 годы - вносила в бухгалтерские документы подставные сведения.  Она незаконно увеличивала себе и нескольким работникам МУПа зарплату и отпускные, а потом  просила своих коллег вернуть деньги, якобы начисленные  по ошибке. Таким способом  она украла 1 млн 800 тыс. рублей. Бывшая работница МУПа признала вину и возвратила предприятию малую часть украденного - 55 тысяч  рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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