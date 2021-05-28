Общество

В Волгоградской области 36-летняя женщина умерла от коронавируса

Общество 28.05.2021 12:53
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28.05.2021 12:53


В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, стало известно еще о восьмерых скончавшихся от COVID-19. Среди новых жертв инфекции – 36-летняя волжанка, которая страдала хроническим вирусным заболеванием. Коронавирус унес жизни еще двоих жителей Волжского – 58-летнего и 83-летнего мужчин, а также 82-летней пенсионерки из Среднеахтубинского района, 71-летнего, 66-летнего, 87-летнего волгоградцев и 83-летней женщины из областного центра. Всего в регионе скончались от коронавируса 1289 человек. 


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