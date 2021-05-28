



Более 500 сотрудников предприятий группы компаний «НИКОХИМ» награждены корпоративными, региональными, ведомственными званиями, благодарностями, почетными грамотами за профессиональные достижения.

Ежегодно в преддверии профессионального праздника на волгоградском «КАУСТИКе» вручают награды сотрудникам за высокие достижения. Среди них представители разных специальностей: аппаратчики, электромонтёры, машинисты, повара, инженеры, лаборанты, бухгалтеры и ещё более десятка других профессий, обладатели которых успешно трудятся на предприятиях группы компаний «НИКОХИМ». Каждый из них также получит и материальное вознаграждение.

К этому дню обновлена заводская аллея трудовой славы, где сегодня размещены фотографии с именами работников, активно проявивших себя в профессиональной и общественной жизни завода в течение года. Среди них как опытные специалисты, так и молодые, занявшие почётные места на стенде «Достойная смена». Фамилии двадцати одного сотрудника будут внесены в Книгу трудовой славы, которая заполняется вручную художниками завода. Всех награждённых будут чествовать в своих производственных подразделениях.

Отметим, что сотрудники компании ежегодно занимают призовые места в престижных региональных и федеральных конкурсных проектах. Наталья Кузьмина в 2018 году вошла в число лучших химиков-лаборантов России. В прошлом году впервые сотрудник АО «КАУСТИК» одержал победу во всероссийском конкурсе «Менеджер года». Им стал Виталий Ригерт, прошедший путь от рабочей специальности аппаратчика до директора по производству предприятия. Молодой и перспективный специалист Иван Стребков в 2020 году занял призовое место в ежегодном Волгоградском областном конкурсе «Инженер года», представляя собственное рационализаторское предложение по усовершенствованию конструкции донного клапана. В этом году представители АО «КАУСТИК» претендуют на звание «Лучший менеджер – 2020» по итогам регионального конкурса.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в ближайшие дни на промплощадке «КАУСТИКа» начнутся популярные среди сотрудников рабочих специальностей соревнования на звание лучшего в своей профессии, где каждый покажет не только теоретические, но и практические знания. В состязаниях этого корпоративного конкурса может принять участие каждый сотрудник, желающий проверить и усовершенствовать свои профессиональные навыки.

Свой профессиональный праздник химики встречают стабильной работой всех предприятий группы компаний «НИКОХИМ». АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы) по многим показателям сохраняет лидирующие позиции в российской химической отрасли, а также успешно конкурирует на российском и внешнем рынках в реализации современных химических продуктов на основе бишофита – высокочистых оксида и гидроксида магния.



