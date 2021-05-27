



«Волгоградзеленхоз» расторгает контракт с ООО «РАЙ-ГРАСС» по реконструкции сквера имени 8 марта в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, застройщик сорвал сроки выполнения работ.





Начать работы планировалось в феврале текущего года, а окончание реконструкции было намечено на 1 октября 2021 года, но нерадивый застройщик приступил только в середине марта 2021 года. Также исполнитель контракта не установил камеры для трансляции производственных работ в комплексную информационную систему. Сроки работ по демонтажу также были сорваны: к 18 мая подрядчик убрал только старые бордюры, и те не все. Кроме того, «РАЙ-ГРАСС» не приступил к устройству систем полива и освещения. В связи с этим «Волгоградзеленхоз» направил в компанию уведомление о необходимости ускориться, но исполнитель не прислушался. Поскольку дальнейшее нарушение графика работ ставило под угрозу своевременную сдачу объекта, в МБУ «Волгоградзеленхоз» приняли решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

По закону после расторжения заключить контракт по обновлению сквера 8 марта предложат участнику электронных торгов, занявшему по результатам аукциона второе место. Перечень работ предусматривает демонтаж старого и устройство нового пешеходного покрытия , установку новых светильников, скамеек с урнами и игровой площадки для детей. Для обеспечения безопасности на объекте подключат 14 камер видеонаблюдения.



