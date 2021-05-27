Общество

РУСАЛ и En+ Group запускают собственную стипендиальную программу для одаренных студентов

Общество 27.05.2021 17:43 Новости компаний
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27.05.2021 17:43 Новости компаний


Старту ежегодной федеральной стипендиальной программы EN+GROUP/РУСАЛ для одаренных студентов была посвящена сегодняшняя онлайн-конференция.
Как сообщает ИА «Высота 102», на конференции обсуждались вопросы развития социального диалога, улучшение профессиональных навыков специалистов, инвестирование в перспективные технологии, внедрение которых потенциально связано с профессиональным становлением молодежи.
На вопросы журналистов отвечали заместитель генерального директора по персоналу EN+ GROUP/РУСАЛ Наталья Альбрехт; заместитель директора по персоналу по региональной политике EN+ GROUP Ольга Бережецкая; проректор по научной работе Сибирского федерального университета Руслан Барышев; проректор по учебной работе Иркутского национального исследовательского технического университета Владимир Смирнов. 


К участию в программе приглашаются студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия и др. Подробно ознакомиться с программой и условиями участия можно на портале enplusrusal.
«Наша стипендиальная программа была разработана с учетом ключевых ценностей компаний РУСАЛ и EN+ Group, таких как развитие социального диалога, непрерывное повышение профессиональных компетенций молодых специалистов, поддержка перспективных технологий и научных разработок. Целями программы являются выявление и поддержка одаренных студентов, заинтересованных в профессиональном развитии по выбранному направлению подготовки; повышение престижа профессий, необходимых для развития регионов присутствия компаний; а также укрепление партнёрских связей в высшими и средними учебными заведениями в регионах», - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом EN+ Group и РУСАЛ Наталья Альбрехт. 
Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тыс. руб. в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тыс. руб. в месяц. Количество квот на стипендии по регионам, уровням образования и направлениям подготовки определяется ежегодно.
Принять участие в конкурсном отборе на назначение целевой стипендии РУСАЛ и En+group могут студенты по уровням образования - бакалавры, магистранты, специалисты, обучающиеся на 2-6 курсах в высших и средних профессиональных образовательных учреждений.
Студентам-стипендиатам по решению соучредителей программы могут быть предоставлены дополнительные поощрения, носящие материальный и нематериальный характер, а именно: гарантированное место для прохождения производственной практики, годовая подписка на профильную электронную библиотеку, направление для участия в профессиональных конференциях,  направление на обучение в магистратуру.
Критерии отбора стипендиатов: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д.
Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе «Личный кабинет». Подать заявку на участие на портале enplusrusal.ru претенденты могут с 20 июня до 05 июля 2021 года.
Напомним, стипендиальная программа, как и все образовательные проекты, поддерживаемые основателем компании Олегом Дерипаской, являются системными, и  не просто служат решению точечных социальных вопросов, а предлагают инновационные разработки, изменяющие качество жизни и способствующие комплексному решению проблем.

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