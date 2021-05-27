Расследования

В Волгограде капитана танкера и механика оштрафовали за перекачку нефти

Расследования 27.05.2021 16:56
0
27.05.2021 16:56


Красноармейский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении двух местных жителей, которые пытались похитить нефтепродукты на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102»  в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, собранные следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте при оперативном сопровождении УФСБ России по Волгоградской области доказательства были признаны достаточными для вынесения приговора фигурантам по уголовному делу о хищении нефтепродуктов. Соучастники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Напомним, в ноябре 2019 года в акватории реки Волга в Красноармейском районе Волгограда были задержаны 44-летний капитан и 47-летний старший механик танкера, которые под видом проведения комплексного обслуживания флота осуществляли перекачку перевозимых нефтепродуктов (масла) в пришвартованное судно. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде штрафов в размере 500 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Приговор в законную силу не вступил.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Расследования
27.05.2021 16:51
Расследования 27.05.2021 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2021 15:00
Расследования 27.05.2021 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2021 14:39
Расследования 27.05.2021 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2021 17:27
Расследования 26.05.2021 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2021 14:38
Расследования 26.05.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2021 13:24
Расследования 26.05.2021 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2021 11:22
Расследования 26.05.2021 11:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2021 10:22
Расследования 26.05.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 17:28
Расследования 25.05.2021 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 16:18
Расследования 25.05.2021 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 14:55
Расследования 25.05.2021 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 14:13
Расследования 25.05.2021 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 13:48
Расследования 25.05.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 13:39
Расследования 25.05.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 12:01
Расследования 25.05.2021 12:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:18
"Здоровый сон - мечта": в Волгоградской области люди не могут ужиться с асфальтобетонным соседомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
В Волгоградской областной думе пополнение: еще один доктор наукСмотреть фотографии
18:00
Власти Волгограда в очередной раз отказались от скандального застройщикаСмотреть фотографии
17:43
РУСАЛ и En+ Group запускают собственную стипендиальную программу для одаренных студентовСмотреть фотографии
17:41
Волжский трубный завод принимает участников 18-ого Металлургического саммита "Русская Сталь: стратегия роста"Смотреть фотографии
16:56
В Волгограде капитана танкера и механика оштрафовали за перекачку нефтиСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде ОПГ продавала бомжей и алкоголиков в трудовое рабствоСмотреть фотографии
16:24
Буйный хуторянин в Волгоградской области едва не задушил случайных прохожихСмотреть фотографии
15:38
В прямом эфире TikTok попробуют собрать 100 миллионов рублей на спасение мальчика со СМА из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Под Волгоградом полиция застукала сельчанина за сбором дикой коноплиСмотреть фотографии
15:24
«Ростелеком» создал центр компетенций по разработке программных решений под российские процессорыСмотреть фотографии
15:23
Население Волгоградской области продолжает сокращаться из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:00
Бывшего полицейского в Волгоградской области посадили за избиение рабочегоСмотреть фотографии
14:41
Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:39
В Волгограде появилась последовательница криминальной учительницыСмотреть фотографии
14:10
Сенатор и депутат Волгоградской области поспорили о пользе капустыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Дорожники заделывают яму на парковке напротив стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
13:08
«Наша игра»: ŠKODA 29 лет выступает генеральным спонсором ЧМ по хоккеюСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области озадачил металлургов вопросом о ценах на стальСмотреть фотографии
10:22
Двое жителей Волгоградской области подделали документы для лицензии на оружиеСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области в ДТП погиб ставрополец, двое в больницеСмотреть фотографии
09:19
Еще один ребенок из Волжского получил «Спинразу» за 30 миллионов рублей по решению судаСмотреть фотографии
09:09
Рекламщики с чиновниками проиграли суд волгоградскому УФАС дело о билбордахСмотреть фотографии
08:10
ЕвроХим отмечен наградой за высокий уровень социальной и экологической ответственностиСмотреть фотографии
08:09
Безмасочника оштрафовали в волгоградском бизнес-центре на крупную суммуСмотреть фотографии
19:49
Вброс на вбросе: в Волгоградской области опять пытаются дискредитировать праймеризСмотреть фотографии
18:56
«Больных стало меньше, но они потяжелели»: чиновники – о смертности от СOVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде осудили "бизнес"-мошенниковСмотреть фотографии
16:38
«Где вы были раньше?»: Госжилнадзор раскрыл тайну пропажи воды для полива в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
Кроссовер ŠKODA KAROQ: главные преимущества автомобиляСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 