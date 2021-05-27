



Красноармейский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении двух местных жителей, которые пытались похитить нефтепродукты на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, собранные следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте при оперативном сопровождении УФСБ России по Волгоградской области доказательства были признаны достаточными для вынесения приговора фигурантам по уголовному делу о хищении нефтепродуктов. Соучастники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Напомним, в ноябре 2019 года в акватории реки Волга в Красноармейском районе Волгограда были задержаны 44-летний капитан и 47-летний старший механик танкера, которые под видом проведения комплексного обслуживания флота осуществляли перекачку перевозимых нефтепродуктов (масла) в пришвартованное судно. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде штрафов в размере 500 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Приговор в законную силу не вступил.



