Буйный хуторянин в Волгоградской области едва не задушил случайных прохожих

Происшествия 27.05.2021 16:24
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27.05.2021 16:24
До двух лет тюрьмы грозит 24-летнему жителю одного из хуторов Урюпинского района Волгоградской области за угрозу убийством. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном Главке МВД, мужчина напал на проходившую мимо 17-летнюю девушку и ее 45-летнюю мать.
По данным полиции, хуторянка гуляла с подругой по поселку, когда у проезжавшего мимо молодого человека заглох автомобиль. Он вышел из машины и попросил девушек подтолкнуть транспорт, но они отказались. В ответ мужчина рассвирепел, схватил одну из подруг за горло и стал угрожать задушить ее. Вторая, испугавшись, убежала за помощью к матери пострадавшей девушки. Мать быстро подоспела на выручку и попыталась оттолкнуть мужчину, на что в ответ получила несколько ударов. После этого злоумышленник начал душить женщину, но заметив сбежавшихся на шум соседей, сбежал. Пострадавшие обратились в полицию - мужчину задержали, и он сознался в содеянном.
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