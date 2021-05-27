Буйный хуторянин в Волгоградской области едва не задушил случайных прохожих





До двух лет тюрьмы грозит 24-летнему жителю одного из хуторов Урюпинского района Волгоградской области за угрозу убийством. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном Главке МВД, мужчина напал на проходившую мимо 17-летнюю девушку и ее 45-летнюю мать.