Население Волгоградской области продолжает сокращаться из-за коронавируса

Общество 27.05.2021 15:23
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27.05.2021 15:23
Еще семь смертей от коронавируса зафиксировано в Волгоградской области по итогам минувших суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, среди новых жертв коварной инфекции – 80-летняя и 82-летняя жительницы Волгограда, 62-летний мужчина из Калачевского района и 65-летняя женщина из этого же района, 63-летний житель Ленинского района, 68-летний пенсионер из Урюпинска и 69-летний мужчина из Серафимовичского района. Всего в Волгоградской области уже 1281 человек скончались от COVID-19.
При этом за минувшие сутки стало известно еще о 93 заразившихся жителях. География распространения коронавируса в регионе ограничилась двенадцатью районами и двумя городами – Волгоградом и Волжским.
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