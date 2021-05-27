Население Волгоградской области продолжает сокращаться из-за коронавируса





Еще семь смертей от коронавируса зафиксировано в Волгоградской области по итогам минувших суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, среди новых жертв коварной инфекции – 80-летняя и 82-летняя жительницы Волгограда, 62-летний мужчина из Калачевского района и 65-летняя женщина из этого же района, 63-летний житель Ленинского района, 68-летний пенсионер из Урюпинска и 69-летний мужчина из Серафимовичского района. Всего в Волгоградской области уже 1281 человек скончались от COVID-19.

При этом за минувшие сутки стало известно еще о 93 заразившихся жителях. География распространения коронавируса в регионе ограничилась двенадцатью районами и двумя городами – Волгоградом и Волжским.



